Carlotta e Nello escono insieme da Temptation, un mese dopo: "Voglio sposarti" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Carlotta e Nello a Temptation Island 2020 hanno preso le loro decisioni al termine di un percorso lungo e tortuoso. Sono stata l'ultima coppia ad affrontare il falò di confronto, andato in onda totalmente nell'ultima puntata quindi abbiamo visto anche gli ultimi avvenimenti nel villaggio. Carlotta è arrivata al confronto molto arrabbiata: era chiaro che … L'articolo Carlotta e Nello escono insieme da Temptation, un mese dopo: "Voglio sposarti" proviene da Gossip e Tv.

