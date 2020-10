Abusa della cuginetta di 7anni mentre è a lezione on line: fermato (Di martedì 20 ottobre 2020) L’assurda violenza arriva dagli Stati Uniti, protagonisti un ragazzo 18enne e la sua povera cuginetta, da mesi Abusata in gran segreto dal ragazzo, ora in manette. Violenza bambina (Web)L’atroce storia arriva dagli Stati Uniti, ed è figlia di un contesto che nessuno si sarebbe immaginato come violento o addirittura sessualmente violento. La vicenda riguarda una ragazzina di appena 7 anni, ingenua, piccola troppo piccola, impegnata quotidianamente con le sue lezioni a distanza, che si svolgono rigorosamente on line. Un giorno, la lezione è in pausa, ma la piccola lascia accesa la web cam, forse per un preciso motivo. mentre la lezione è in pausa, come detto, e la web cam accesa, arriva il cugino di lei, un 18enne, che inizia ad ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) L’assurda violenza arriva dagli Stati Uniti, protagonisti un ragazzo 18enne e la sua povera, da mesita in gran segreto dal ragazzo, ora in manette. Violenza bambina (Web)L’atroce storia arriva dagli Stati Uniti, ed è figlia di un contesto che nessuno si sarebbe immaginato come violento o addirittura sessualmente violento. La vicenda riguarda una ragazzina di appena 7 anni, ingenua, piccola troppo piccola, impegnata quotidianamente con le sue lezioni a distanza, che si svolgono rigorosamente on. Un giorno, laè in pausa, ma la piccola lascia accesa la web cam, forse per un preciso motivo.laè in pausa, come detto, e la web cam accesa, arriva il cugino di lei, un 18enne, che inizia ad ...

