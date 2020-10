Vuelta a España 2020, Daniel Martinez: “Sarà una corsa spettacolare con molti arrivi esplosivi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Daniel Martinez della EF Pro Cycling è uno degli outsider più interessanti al via della Vuelta a España 2020. Il 24enne colombiano, promesso sposo della Ineos, quest’anno ha vinto il Giro del Delfinato e si è imposto sul Pas de Peyrol al Tour de France. Corridore completo: forte in salita, esplosivo e capace di difendersi discretamente a cronometro, Martinez, nel grande giro spagnolo, proverà, per la prima volta in carriera, a misurarsi con i grandi uomini da corse a tappe del ciclismo contemporaneo. Il colombiano ha parlato delle sue aspettative per questa Vuelta al sito Mundo Ciclistico. Queste le sue parole: “La Vuelta è una corsa spettacolare, con tante rampe dure ed esplosive. ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020)della EF Pro Cycling è uno degli outsider più interessanti al via dellaa España. Il 24enne colombiano, promesso sposo della Ineos, quest’anno ha vinto il Giro del Delfinato e si è imposto sul Pas de Peyrol al Tour de France. Corridore completo: forte in salita, esplosivo e capace di difendersi discretamente a cronometro,, nel grande giro spagnolo, proverà, per la prima volta in carriera, a misurarsi con i grandi uomini da corse a tappe del ciclismo contemporaneo. Il colombiano ha parlato delle sue aspettative per questaal sito Mundo Ciclistico. Queste le sue parole: “Laè una, con tante rampe dure ed esplosive. ...

