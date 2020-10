Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 19 OTTOBREORE 09:35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA APRILIA E POMEZIA IN DIREZIONESULLA NOMENTANA LA STRADA È CHIUSA IN DIREZIONEDA VIA RINALDO D’AQUINO A VIA CESARINA CON RIPERCUSSIONI, SULLA NOMENTANA BIS E SU VIA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN DIREZIONESUL RACCORDO, CODE IN INTERNA TRA CASSIA E NOMENTANA E PIU AVANTI CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA DIRMAZIONESUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI A TANGENZALE EST VERSO IL CENTRO CODE ANCHE SULLA ...