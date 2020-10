Un libro da Salvare di Federico PierMaria Sanguineti “Il libro da salvare non esiste” (Di lunedì 19 ottobre 2020) tema che libro salveresti? svolgo nel comunismo virtuale di internet dove trovi ogni libro che ti pare il libro da salvare non esiste se non come metafora di libro perché la nostalgia del manoscritto oppur la nostalgia del libro a stampa diventa nostalgia del camminare a quattro zampe quando stai in piedi e in piedi puoi andare dove vuoi e puoi persino coricarti e in sogno arrotolarti in libro metaforico come quaderno della tua memoria Federico PierMaria Sanguineti Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 ottobre 2020) tema chesalveresti? svolgo nel comunismo virtuale di internet dove trovi ogniche ti pare ildanon esiste se non come metafora diperché la nostalgia del manoscritto oppur la nostalgia dela stampa diventa nostalgia del camminare a quattro zampe quando stai in piedi e in piedi puoi andare dove vuoi e puoi persino coricarti e in sogno arrotolarti inmetaforico come quaderno della tua memoriaConsiglia

Ultime Notizie dalla rete : libro Salvare Biblioteca ex Gil, al via all'intervento per salvare i 9mila libri antichi. Oggi Treviso Metà Terra per salvare la biodiversità

Ci vuole un nuovo patto con la natura: 50% del pianeta e delle sue risorse per noi umani, 50% per tutte le altre specie che abitano il pianeta con noi. E' la celebre tesi di Edwaed Wilson. Appuntament ...

Editoria, ecco il diario di due mamme al tempo del Covid

FIRENZE - Due mamme, Camilla Tommasi e Giovanna Carboni, che scrivono un diario. E' il dialogo al tempo della quarantena, tra le mura di casa, di due madri che non si conoscevano, ma le lettere che si ...

