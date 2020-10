Pascucci a Calenda | Chi ha paura del confronto democratico vada con la destra

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) – “Le primarie per la scelta del candidato sindaco di Roma rappresentano la via maestra, seppur con tutte le precauzioni richieste dall’attuale emergenza sanitaria. Seha già deciso di non parteciparvi, nascondendosi dietro al covid, faccia pure, ma il leader di Azione forse non sa che alla sinistra non ha mai fattoil”. Così in una nota Alessio, coordinatore nazionale di Italia in Comune. “Avremmo preferito ascoltare l’annuncio della sua candidatura fra la gente, magari nelle periferie romane abbandonate all’incuria e al disagio sociale invece ha scelto il salotto buono e caldo della tv di Stato. L’appoggio richiesto alle altre forze politiche non lo si chiede, lo si merita sui programmi e ...