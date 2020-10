Napoli, focolaio nella ditta di raccolta rifiuti: 100 dipendenti positivi. A rischio il servizio (Di lunedì 19 ottobre 2020) All’emergenza Covid si potrebbe aggiungere presto quella della raccolta rifiuti. Secondo l’Ansa infatti sono 100 i dipendenti di Asia sottoposti a misure restrittive perché a contatto col Covid-19. Un numero che potrebbe compromettere nelle prossime settimane l’erogazione del servizio di raccolta. A comunicarlo è la stessa zienda di igiene della città. Napoli, 100 positivi al … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) All’emergenza Covid si potrebbe aggiungere presto quella della. Secondo l’Ansa infatti sono 100 idi Asia sottoposti a misure restrittive perché a contatto col Covid-19. Un numero che potrebbe compromettere nelle prossime settimane l’erogazione deldi. A comunicarlo è la stessa zienda di igiene della città., 100al … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

