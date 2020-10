Manovra anti-Covid da 40 miliardi Aiuti ai figli e meno tasse

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Varato dal governo "salvo intese" il pacchetto di misure per rialzarsi dalla crisi. Aumenti da 100 euro in busta paga e zero contributi per chi assume under 35

Aiuti anti–crisi, ammortizzatori, cartelle esattoriali. È l’accordo di massima trovato nella maggioranza sulla prossima manovra, che introdurrà l’atteso assegno unico per figlio. Ma che potrebbe esser ...Varato dal governo "salvo intese" il pacchetto di misure per rialzarsi dalla crisi. Aumenti da 100 euro in busta paga e zero contributi per chi assume under 35 ...