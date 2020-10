LIVE – Avellino-Juve Stabia | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Alle 21:00 di lunedì 19 ottobre l’ospiterà lanel posticipo della quinta giornata delC di. C’è grande attesa per questo match con le due squadre pronte a scendere in campo per contendersi tre punti che possono avere un grande significato in questo momento della stagione: l’si presenta da imbattuta e con la porta inviolata oltre che con una partita in meno. Sei punti in classifica e la voglia di dimostrare di essere quella vista contro la Virtus Francavilla piuttosto che quella sconfitta contro il Catania. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA ...

