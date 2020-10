La dittatura in Cina si combatte col tè al latte (Di lunedì 19 ottobre 2020) Uscendo da un’aula di tribunale di Hong Kong dopo essere stato accusato di aver provocato disordini nel corso di una manifestazione, l’attore Gregory Wong, molto noto nella città-stato, si è rivolto ai giornalisti alzando in aria tre dita della mano destra. Il gesto, preso in prestito dalla celebre saga di film “Hunger Games”, è diffuso in particolar modo in Thailandia, dove indica il sostegno verso le proteste che negli ultimi mesi hanno visto migliaia di cittadini scendere in piazza contro la politica antidemocratica del governo. Lo scopo del saluto, ha dichiarato l’attore al giornalista Timothy McLaughlin del The Atlantic, era quello di mostrare alle persone vittime di ingiustizia che «siamo tutti in sintonia l’uno con l’altro». Il suo sostegno è raro tra le celebrità di Hong Kong, che temono ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Uscendo da un’aula di tribunale di Hong Kong dopo essere stato accusato di aver provocato disordini nel corso di una manifestazione, l’attore Gregory Wong, molto noto nella città-stato, si è rivolto ai giornalisti alzando in aria tre dita della mano destra. Il gesto, preso in prestito dalla celebre saga di film “Hunger Games”, è diffuso in particolar modo in Thailandia, dove indica il sostegno verso le proteste che negli ultimi mesi hanno visto migliaia di cittadini scendere in piazza contro la politica antidemocratica del governo. Lo scopo del saluto, ha dichiarato l’attore al giornalista Timothy McLaughlin del The Atlantic, era quello di mostrare alle persone vittime di ingiustizia che «siamo tutti in sintonia l’uno con l’altro». Il suo sostegno è raro tra le celebrità di Hong Kong, che temono ...

È nata su Internet e il suo nome fa pensare a un esotico gruppo di nerd, ma sotto la bandiera di questa alleanza si raccoglie la protesta delle giovani generazioni contro la politica antidemocratica d ...

