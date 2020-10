Koeman: «Dembélé scalpita ma perde troppi palloni» – VIDEO (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Ferencvaros Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Ferencvaros. Le parole del tecnico del Barcellona. «Ousmane Dembele si sta allenando bene nell’ultimo periodo. Sono d’accordo che nella prima parte di partita contro il Getafe ha perso troppi palloni. Ma questo dipende dal suo modo di giocare e prendere rischi quando si accentra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ronaldha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Ferencvaros Ronaldha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Ferencvaros. Le parole del tecnico del Barcellona. «Ousmane Dembele si sta allenando bene nell’ultimo periodo. Sono d’accordo che nella prima parte di partita contro il Getafe ha perso. Ma questo dipende dal suo modo di giocare e prendere rischi quando si accentra». Leggi su Calcionews24.com

