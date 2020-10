Immobile: “Vogliamo partire bene in Champions. Haaland un fenomeno, dobbiamo fare attenzione” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Conferenza di vigilia di Champions per la Lazio. Insieme al tecnico Simone Inzaghi, ha parlato la Scarpa D’Oro, Ciro Immobile, tra l’altro ex di turno della gara. L’attaccante, dopo aver saltato la gara con la Sampdoria per squalifica, è pronto a riprendersi il suo posto e a trascinare i capitolini anche in Europa. Queste le sue parole: “Sono felice di poter rivedere qualche ex compagno e lo staff di quando ero a Dortmund, mi hanno sempre trattato bene lì. Sarà un esordio bello tosto ma la Champions è questa, tutte gare affascinanti e difficili e vogliamo farci trovare pronti”. Sulla Nazionale: “Critiche? Mi scivolano addosso, io sudo la maglia come con la Lazio, non mi interessano le chiacchiere, il gol arriverà. Colgo l’occasione per ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) Conferenza di vigilia diper la Lazio. Insieme al tecnico Simone Inzaghi, ha parlato la Scarpa D’Oro, Ciro, tra l’altro ex di turno della gara. L’attaccante, dopo aver saltato la gara con la Sampdoria per squalifica, è pronto a riprendersi il suo posto e a trascinare i capitolini anche in Europa. Queste le sue parole: “Sono felice di poter rivedere qualche ex compagno e lo staff di quando ero a Dortmund, mi hanno sempre trattatolì. Sarà un esordio bello tosto ma laè questa, tutte gare affascinanti e difficili e vogliamo farci trovare pronti”. Sulla Nazionale: “Critiche? Mi scivolano addosso, io sudo la maglia come con la Lazio, non mi interessano le chiacchiere, il gol arriverà. Colgo l’occasione per ...

