Il negazionista Zangrillo è clinicamente scomparso Con la seconda ondata se ne sono perse le tracce!

di Giuseppe Vatinno. Vi ricordate Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e pro rettore del San Raffaele di Milano? Durante il periodo di (relativa) tregua estiva, nei mesi di giugno-luglio, si era reso famoso per affermazioni che gli stessi suoi colleghi avevano contestato: "Il virus? Non fa più danni". Insomma era un fautore della …

