Giuseppe Conte e il giallo dell' orologio | le ipotesi da fantascienza

(Di lunedì 19 ottobre 2020) L'al polso didurante la conferenza stampa di domenica 18 ottobre ha scatenato i complottisti, ma lesono arrivate fin nel campoe serie tv. La conferenza stampa diha fatto nascere un caso: quelloal polso del premier, fermo a un orario che non coincideva con quelloa diretta, rinviata di qualche ora rispetto all'annuncio iniziale.avrebbe dovuto illustrare agli italiani le misurenute nel nuovo DPCM per ilnimento del virus, e l'ha fatto, ma l'attenzione di molti si è concentrata sul suo ...

pietroraffa : Ieri pomeriggio il premier Giuseppe #Conte ha cambiato foto profilo, dopo due anni e mezzo. Stasera… - matteograndi : Stasera alle ore 19, dopo una lunga attesa, torna: GIUSEPPE CONTE - LA SERIE da un’idea di Rocco Casalino TRAMA:… - LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - itsBeaverhausen : RT @laulauferro: Io comunque mi sto immaginando Giuseppe Conte che chiama a casa #ferragnez di domenica e Lello che risponde 'Giuseppe sei… - ciolonap : RT @fanpage: #Manovra, il Premier Giuseppe #Conte assicura: 'Nessun aumento di tasse' -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è apparso in conferenza stampa affiancato dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per presentare i primi punti della manovra economica da 39 ...e stiamo lavorando per una fiscalità di vantaggio per le imprese de Mezzogiorno". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sui contenuti della manovra.