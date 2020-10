Campania, feste da 120 invitati. Chiusi due ristoranti a Bacoli (Di lunedì 19 ottobre 2020) È stato il sindaco di Bacoli a darne l’annuncio, indignato, su Facebook. “Non ho parole. Chiusi due ristoranti di Bacoli dove, violando ogni tipo di ordinanza, si stavano svolgendo cerimonie. È davvero sconcertante. In un locale erano presenti oltre 120 invitati. Centoventi persone! Uno schiaffo, tra l’altro, a tutte quelle attività che, pur subendo un danno economico, stanno rispettando le regole”. Così ha commentato il sindaco Dalla Ragione, furibondo per l’accaduto. Sono stati i finanzieri, coordinati dal comandante Francesco Alloni, a sanzionate gli esercizi, imponendone la chiusura. Ed anche diverse persone che, in strada o nei bar, non indossavano la mascherina. A chiusa del messaggio del sindaco, un duro ammonimento, che invita ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) È stato il sindaco dia darne l’annuncio, indignato, su Facebook. “Non ho parole.duedidove, violando ogni tipo di ordinanza, si stavano svolgendo cerimonie. È davvero sconcertante. In un locale erano presenti oltre 120. Centoventi persone! Uno schiaffo, tra l’altro, a tutte quelle attività che, pur subendo un danno economico, stanno rispettando le regole”. Così ha commentato il sindaco Dalla Ragione, furibondo per l’accaduto. Sono stati i finanzieri, coordinati dal comandante Francesco Alloni, a sanzionate gli esercizi, imponendone la chiusura. Ed anche diverse persone che, in strada o nei bar, non indossavano la mascherina. A chiusa del messaggio del sindaco, un duro ammonimento, che invita ...

