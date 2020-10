Belen Rodriguez: felicità ritrovata grazie ad Antonio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Se la showgirl si sta godendo il suo nuovo amore, Antonino Spinalbese, frequentando amici e facendo passeggiate romantiche, Stefano De Martino si lascia i baffi e cambia look , ma non tutte le sue fan apprezzano e “rivogliono” il conduttore come prima Belen è di nuovo felice e sta trascorrendo delle belle giornate insieme a Antonino e anche al figlio Santiago. Stefano si sta dedicando solo al suoArticolo completo: Belen Rodriguez: felicità ritrovata grazie ad Antonio dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 ottobre 2020) Se la showgirl si sta godendo il suo nuovo amore, Antonino Spinalbese, frequentando amici e facendo passeggiate romantiche, Stefano De Martino si lascia i baffi e cambia look , ma non tutte le sue fan apprezzano e “rivogliono” il conduttore come primaè di nuovo felice e sta trascorrendo delle belle giornate insieme a Antonino e anche al figlio Santiago. Stefano si sta dedicando solo al suoArticolo completo:: felicitàaddal blog SoloDonna

infoitcultura : Belen Rodriguez contro Diletta Leotta | La sfida tra Queen - infoitcultura : Belen Rodriguez, una grande delusione: c’entra il piccolo Santiago - infoitcultura : Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese lascia il lavoro per una passione - infoitcultura : Belen Rodriguez, fuga romantica in Toscana con il nuovo fidanzato. Tappa in Mugello - infoitcultura : Belen Rodriguez in giro per l’Italia con un mezzo alternativo, con lei il fidanzato-FOTO -