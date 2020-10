Stardust, nel film su David Bowie nemmeno una sua canzone. Ecco perché (e se vale la pena vederlo) (Di domenica 18 ottobre 2020) Il lato fragile delle stelle. Il cinema lo ama, lo corteggia, lo illumina. Non poteva passare inosservato quello del giovanissimo David Jones, musicista e artista di talento, ossessionato dalla malattia mentale che girava in famiglia. Chi avrebbe garantito che lui non avrebbe sviluppato negli anni quella schizofrenia di cui erano affetti il fratello Terry e alcune zie? Ma il genio ha prevalso, e come folgorato d’improvviso, l’artista ha scelto di anticipare ogni nevrosi beffandola di un alterego: nasceva così Ziggy Stardust, e con esso la stella di David Bowie decollava verso l’Olimpo. Per questo in Stardust, presentato alla Festa del Cinema di Roma, è assente l’iconografia a tutti nota dell’immenso musicista: essa, di fatto, stava ancora in gestazione, e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Il lato fragile delle stelle. Il cinema lo ama, lo corteggia, lo illumina. Non poteva passare inosservato quello del giovanissimoJones, musicista e artista di talento, ossessionato dalla malattia mentale che girava in famiglia. Chi avrebbe garantito che lui non avrebbe sviluppato negli anni quella schizofrenia di cui erano affetti il fratello Terry e alcune zie? Ma il genio ha prevalso, e come folgorato d’improvviso, l’artista ha scelto di anticipare ogni nevrosi beffandola di un alterego: nasceva così Ziggy, e con esso la stella didecollava verso l’Olimpo. Per questo in, presentato alla Festa del Cinema di Roma, è assente l’iconografia a tutti nota dell’immenso musicista: essa, di fatto, stava ancora in gestazione, e il ...

