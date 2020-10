Roma-Benevento diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma-Benevento si gioca questa sera domenica 18 ottobre alle 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Posticipo del campionato per i giallorossi che se la vedranno con la neo promossa guidata da Pippo Inzaghi. Per gli uomini di Fonseca non sarà un match facile.Roma-Benevento, le probabili formazionicaption id="attachment 1031681" align="alignnone" width="738" Roma-Benevento, getty images/captionQualche problema di formazione per la Roma che dovrà fare a meno di Smalling infortunato. Fonseca si affida a Mirante in porta. Mancini, Ibanez e il neo acquisto Kumbulla in difesa. Santon e Spinazzola sulle corsie laterali. Pellegrini e Veretout in mezzo al campo. Pedro e Mkhitaryan a sostegno di Dzeko. Ospiti pronti a stupire. Montipò in ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020)si gioca questa sera domenica 18 ottobre alle 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Posticipo del campionato per i giallorossi che se la vedranno con la neo promossa guidata da Pippo Inzaghi. Per gli uomini di Fonseca non sarà unfacile., le probabili formazionicaption id="attachment 1031681" align="alignnone" width="738", getty images/captionQualche problema di formazione per lache dovrà fare a meno di Smalling infortunato. Fonseca si affida a Mirante in porta. Mancini, Ibanez e il neo acquisto Kumbulla in difesa. Santon e Spinazzola sulle corsie laterali. Pellegrini e Veretout in mezzo al campo. Pedro e Mkhitaryan a sostegno di Dzeko. Ospiti pronti a stupire. Montipò in ...

