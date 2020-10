Real Madrid-Shakhtar Donetsk | formazioni e dove vederla

(Di domenica 18 ottobre 2020) Mercoledì 21 Ottobre nello Stadio Alfredo di Stéfano alle ore 18:55 si disputerà la partita di Champions League. I Blancos sonon stati sconfitti ieri 17 Ottobre clamorosamente in Liga al Santiago Bernabeu dal Cadice grazie a un gol di Lozano. Loinvece ha travolto nel campionato ucraino Lviv per 5 a 1 sempre nella giornata di ieri. Leggi anche: Modric avvisa il: “Potrei cercare nuove sfide”(4-3-3): Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Benzema, ...

DiMarzio : Dai gol all’Atalanta del 'Chucky' all’impresa contro il #RealMadrid del 'Choco': il super sabato dei #Lozano - SkySport : Liga, 6^ giornata: i risultati delle partite del sabato. Perdono Real Madrid e Barcellona - ZZiliani : In effetti sarebbe bastato ripetere i capolavori tattici sfoderati da #Lippi nelle finali 97 col Dortmund e 98 col… - cippiriddu : Visto ora gli highlights di Real Madrid-Cadice. Nel primo tempo potevano prendere serenamente 3-4 gol, produzione o… - ClaudioR00 : @MatteDj23 @Gazzetta_it @tuttosport @CorSport @SkySport mbappe al real madrid dybala al psg, tutto scritto -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Real Madrid-Cadice 0-1, decide un gol di Lozano. Il Cadice non batteva il Real Madrid dal 1991: anche per questo il gol di Lozano che ha deciso la sfida è ancora più importante ...Le due grandi di Spagna, Madrid e Barcelona, steccano clamorosamente nella stessa giornata. Blancos sconfitti in casa da un audace e intraprendente Cadice, blaugrana che cadono al Coliseum Alfonso Pér ...