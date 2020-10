Nuoto | ISL 2020 oggi | orari | tv | streaming | programma e italiani in gara

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo il debutto ufficiale nella due giorni del 16-17 ottobre, prosegue la International Swimming Leaguea Budapest (Ungheria). La Champions League del, che tante emozioni ci ha regalato grazie alle imprese di Benedetta Pilato e ai riscontri di Lilly King e di Caeleb Dressel, entra nel vivo per i nostri colori visto il confronto tra altre quattro squadree domani (18-19 ottobre), ovvero la compagine di base italiana degli Aqua Centurions, London Roar, D.C.Trident e Team Iron. In casa Italia, vedremo all’opera i vari Scozzoli, Martinenghi, Carraro e Castiglioni per rafforzare l’idea che la rana del Bel Paese sia un riferimento dopo quanto fatto da Pilato. Da osservare con attenzione anche quanto saprà fare Alessandro Miressi, all’esordio in questa competizione e atteso alla stagione della ...

La Champions League del nuoto, che tante emozioni ci ha regalato grazie alle imprese di Benedetta Pilato e ai riscontri di Lilly King e di Caeleb Dressel, entra nel vivo per i nostri colori visto il ...Nella Bolla di Budapest per lo show Isl in vasca corta, la tarantina si migliora in 1'03"67 cancellando l'1'04"11 della Carraro (domenica in acqua) ...