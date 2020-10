Lungomare | vigili sequestrano banco a presidente Anva Lui | “Denunce pronte”

Leggi su anteprima24

Salerno- "Questa mattina abbiamo subito il sequestro di alcuni banchetti per la vendita di varie merci" denuncia l'attraverso ilAniello Ciro Pietrofesa, il cui banchetto di vendita di sfogliatelle finita su un camion appositamente fatto giungere dalla Polizia Municipale. Pietrofesa spiega: "Sei operatori ambulanti, tramite la nostra Associazione, avevano richiesto più volte la messa a bando dei posteggi isolati individuati con delibera di Consiglio Comunale 17 del 17 aprile 2018. Con la intervenuta legge regionale 7/2020 Nuovo Testo Unico del Commercio, vi è la possibilità di poter operare da spuntisti in questi posteggi in attesa di assegnazione. Avevamo comunicato, così come previsto dalla legge regionale l'inizio della vendita in questi posteggi, ...