Il duro atto d’accusa di Giannini non può restare inascoltato, subito un cambio di rotta (Di domenica 18 ottobre 2020) L’editoriale di oggi di Massimo Giannini merita di essere letto da tutti, anche riletto, ma soprattutto merita di non essere lasciato senza conseguenze. Il direttore della “Stampa” lancia un durissimo atto d’accusa che va oltre la sua drammatica esperienza personale di malato covid: la sua è una denuncia puntuale e dettagliata, con numeri, fatti, ritardi e mancanze, a seguito della quale è lecito, se non doveroso, attendersi che qualcosa cambi davvero.Giannini con il suo articolo fa capire, in base anche all’esperienza che vive in prima persona, che siamo arrivati alla seconda ondata del coronavirus in gravissimo ritardo, quasi disarmati, e ora le persone tornano a soffrire e a morire. L’impressione che purtroppo molti italiani hanno, e che Giannini conferma, è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) L’editoriale di oggi di Massimomerita di essere letto da tutti, anche riletto, ma soprattutto merita di non essere lasciato senza conseguenze. Il direttore della “Stampa” lancia un durissimod’accusa che va oltre la sua drammatica esperienza personale di malato covid: la sua è una denuncia puntuale e dettagliata, con numeri, fatti, ritardi e mancanze, a seguito della quale è lecito, se non doveroso, attendersi che qualcosa cambi davvero.con il suo articolo fa capire, in base anche all’esperienza che vive in prima persona, che siamo arrivati alla seconda ondata del coronavirus in gravissimo ritardo, quasi disarmati, e ora le persone tornano a soffrire e a morire. L’impressione che purtroppo molti italiani hanno, e checonferma, è ...

