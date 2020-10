“Il Covid non esiste, ho l’influenza”, Personal Trainer negazionista fa un brutta fine (Di domenica 18 ottobre 2020) Dimitry Stuzhuk, influencer del fitness e preparatore atletico, ha dovuto fare i conti con il Coronavirus. Fortemente negazionista, si è ricreduto quando ha contratto il virus. “Il coronavirus non esiste,… Questo articolo “Il Covid non esiste, ho l’influenza”, Personal Trainer negazionista fa un brutta fine è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 18 ottobre 2020) Dimitry Stuzhuk, influencer del fitness e preparatore atletico, ha dovuto fare i conti con il Coronavirus. Fortemente, si è ricreduto quando ha contratto il virus. “Il coronavirus non,… Questo articolo “Ilnon, ho l’influenza”,fa unè stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

