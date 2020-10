Il bacio tra Maria de Filippi e Pinuccio a 'Tu si que vales' (Di domenica 18 ottobre 2020) Finale di esibizione inaspettato per Pinuccio, 62enne lucano che partecipa a 'Tu si que vales' come ballerino, cantante e imitatore. Un tuttofare che sembra salire sul palco per strappare un sorriso e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) Finale di esibizione inaspettato per, 62enne lucano che partecipa a 'Tu si que' come ballerino, cantante e imitatore. Un tuttofare che sembra salire sul palco per strappare un sorriso e ...

TuttoJuve24 : ????#Chiesa, esordio tra luci ed ombre ?? Un assist al bacio per #Morata, ma il rosso rovina tutto ???? #Juventus… - antonino365 : @nikotinaebasta E quando ti tocco li che mi senti mentre ti bacio e ti accarezzo dolcemente la mia passione ti pren… - iammorty1 : RT @oocgfvip5: Il bacio tra Tommaso e Oppini. #GFVIP - konoraaa : RT @fleursdecarol: COMUNQUE NON SO SE CI RENDIAMO CONTO DEL FATTO CHE SIAMO PASSATI DAL LITIGIO TRA OPPINI E ZORZI AL BACIO IN 48 h QUESTA… - KiaAltariel : Ma tanto non se lo calcolerà nessuno perché si parla solo del VERO bacio cioè quello tra Tommaso ed Oppini ? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : bacio tra Il bacio tra Maria de Filippi e Pinuccio a "Tu si que vales" TGCOM Il bacio tra Maria de Filippi e Pinuccio a "Tu si que vales"

Finale di esibizione inaspettato per Pinuccio, 62enne lucano che partecipa a "Tu si que vales" come ballerino, cantante e imitatore. Un tuttofare che sembra salire sul palco per strappare un sorriso e ...

“L’alluvione del 3 ottobre ha devastato quattromila ettari di risaie”. Gli agricoltori chiedono aiuto

Il Vercellese tenta di rialzare la testa dopo l’alluvione di due settimane fa, che ha registrato onde di piena sul bacino della Sesia superiori ai livelli di riferimento del 2000 e del ’94. In questi ...

Finale di esibizione inaspettato per Pinuccio, 62enne lucano che partecipa a "Tu si que vales" come ballerino, cantante e imitatore. Un tuttofare che sembra salire sul palco per strappare un sorriso e ...Il Vercellese tenta di rialzare la testa dopo l’alluvione di due settimane fa, che ha registrato onde di piena sul bacino della Sesia superiori ai livelli di riferimento del 2000 e del ’94. In questi ...