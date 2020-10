Bologna Sassuolo 3-2 LIVE | la riapre Djuricic Tre cambi per De Zerbi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Allo stadio Dall’Ara, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-2 MOVIOLA 64′ Gol di– Grande assist di Caputo per l’inserimento die il serbo con il destro non sbaglia. 60′ Gol di Orsolini – Recupero palla del numero 7 che si mette in proprio e calcia col sinistro, trovando anche una deviazione di Ferrari. 55′ Occasione Barrow – Gran destro dal limite dell’ex Atalanta, palla fuori di ...