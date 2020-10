Antonio Ricci positivo al Covid-19: è in ospedale, gli aggiornamenti (Di domenica 18 ottobre 2020) Dalla Liguria arriva la conferma: Antonio Ricci è stato ricoverato all’ospedale di Albenga dopo essere risultato positivo al Covid-19 I contagi da Covid-19 hanno fatto un’altra vittima illustre: Antonio Ricci, creatore di ‘Drive In’ e ‘Striscia la Noizia’ è ricoverato all’ospedale di Albenga, sua città natale, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. La notizia è … L'articolo Antonio Ricci positivo al Covid-19: è in ospedale, gli aggiornamenti è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 18 ottobre 2020) Dalla Liguria arriva la conferma:è stato ricoverato all’di Albenga dopo essere risultatoal-19 I contagi da-19 hanno fatto un’altra vittima illustre:, creatore di ‘Drive In’ e ‘Striscia la Noizia’ è ricoverato all’di Albenga, sua città natale, dopo essere risultatoal Coronavirus. La notizia è … L'articoloal-19: è in, gliè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

