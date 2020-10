Traffico Roma del 17-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’appuntamento con ilsulla Tangenziale Est abbiamo rallentamenti e code perin direzione San Giovanni tra via dei Monti Tiburtini all’ingresso della A24 a Colle Prenestino code per un incidente in via Emilio Longoni e l’altezza della via Prenestina difficoltà di transito per incidente anche a Ostia in via Orazio dello Sbirro all’altezza di Corso Duca di Genova perintenso troviamo poi rallentamenti sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia Ci possiamo pure in centro lì aperte alvia Milano e via del chiuso in precedenza all’altezza di via Nazionale per consentire le riprese cinematografiche ed infine torniamo sulla tangenziale della zona ...