Spagna; sconfitte per Real Madrid e Barcellona (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - sconfitte per Real Madrid e Barcellona. I blancos sono stati battuti al Santiago Bernabeu dal Cadice, grazie ad un gol di Lozano, a segno al 16' del primo tempo,. Serata no ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT -per. I blancos sono stati battuti al Santiago Bernabeu dal Cadice, grazie ad un gol di Lozano, a segno al 16' del primo tempo,. Serata no ...

RaiSport : ?? #Spagna, sconfitte per #RealMadrid e #Barcellona Blancos ko in casa con il #Cadice, i blaugrana perdono col… - PierS_JJ_ : RT @VinceJfc: @PierS_JJ_ In Spagna 3 sconfitte su 4 - VinceJfc : @PierS_JJ_ In Spagna 3 sconfitte su 4 - PianetaBasketIT : È caos in Turkish Airlines EuroLeague. Il Giudice Disciplinare ha determinato le sconfitte per 20-0 del Zenit San P… - chalcio : Nations League, Vladimir Petkovic: «Sconfitte così fanno male, nella ripresa abbiamo giocato alla pari con la Spagn… -