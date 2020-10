Samantha De Grenet Instagram | silhouette da sogno | il vestito bianco una seconda pelle

Leggi su urbanpost

(Di sabato 17 ottobre 2020)daquella diDe. 49 anni e non sentirli. Per la conduttrice e showgirl, ex modella romana, il tempo sembra decisamente scorrere al contrario. Anzi forse è più sensuale oggi di quanto non fosse anni fa. Lo prova l’ultimo scatto suche mostra il volto noto della tv di profilo con addosso un favoloso abito. Unche le sta come una… Fisico strepitoso, un ritratto intrigante. leggi anche l’articolo —>Desenza età, il bikininon ha segreti: alla soglia dei 50 incredibile “eccellenza”De ...