Milano | carabinieri arrestano un uomo per tentato omicidio

(Di sabato 17 ottobre 2020), 17 ott. (Adnkronos) - Ihanno arrestato undi 44 anni a Cornaredo, in provincia di, con l'accusa di. L', cittadino italiano pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, nel dicembre del 2018 aveva accoltellato un 23enne, cittadino romeno, che aveva accusa di vendere droga nella sua zona di spaccio. Nel corso di una lite fra i due, il 44enne aveva estratto un coltello e aveva colpito il 23enne alla schiena, alla testa e al volto, ferite per le quali aveva ricevuto 35 giorni di prognosi. L'arrestato in passato si era resto responsabile di altri due accoltellamenti e di un'aggressione ai danni di un anziano, cosparso di benzina nel tentativo di dargli fuoco.