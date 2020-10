LIVE Giro d’Italia 2020, Cronometro Valdobbiadene in DIRETTA: buon avvio di Pozzovivo e Masnada, fatica Nibali (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 L’americano McNulty è terzo all’arrivo a 1’09” da Ganna. Oggi guadagnerà tantissimo su quasi tutti gli uomini di classifica. 16.04 Al secondo intermedio Nibali perde 1″ da Fuglsang e Majka, 3″ da Masnada: non può di certo ritenersi positiva la prova dello Squalo finora. 16.03 ALMEIDA FA IL VUOTO! Paga appena 7″ da Ganna al primo intermedio! Il portoghese ha guadagnato già 28″ su Nibali e 21″ su Pozzovivo. Oggi può davvero scavare un solco importante. 16.03 Nibali al secondo intermedio paga 1’03” da Ganna. 16.01 Masnada fa meglio di 4″ rispetto a Fuglsang al terzo intermedio. Dunque ne sta perdendo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 L’americano McNulty è terzo all’arrivo a 1’09” da Ganna. Oggi guadagnerà tantissimo su quasi tutti gli uomini di classifica. 16.04 Al secondo intermedioperde 1″ da Fuglsang e Majka, 3″ da: non può di certo ritenersi positiva la prova dello Squalo finora. 16.03 ALMEIDA FA IL VUOTO! Paga appena 7″ da Ganna al primo intermedio! Il portoghese ha guadagnato già 28″ sue 21″ su. Oggi può davvero scavare un solco importante. 16.03al secondo intermedio paga 1’03” da Ganna. 16.01fa meglio di 4″ rispetto a Fuglsang al terzo intermedio. Dunque ne sta perdendo ...

giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ?? 17/10/2020 ?? Stage 14: Conegliano > Valdobbiadene - @TISSOT ITT ?? Prosecco Superiore Wine… - giroditalia : ?? We're underway! ?? Siamo Partiti! ???? Follow live: - giroditalia : ??New best time for @VCampenaerts ??Nuovo miglior tempo per @VCampenaerts Live Timing ?? - ilbecchino1981 : RT @Eurosport_IT: Che spettacolo FILIPPO #GANNA!!!!! ???????? 48KM/H di media e vola in testa!!! Segui il live della crono: - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Che spettacolo FILIPPO #GANNA!!!!! ???????? 48KM/H di media e vola in testa!!! Segui il live della crono: -