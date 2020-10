LIVE – Cremona-Varese | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di sabato 17 ottobre 2020) Anticipo in salsa lombarda quello della quarta giornata del campionato diA1tra Vanolie Openjobmetis. Al PalaRadi la squadra di coach Galbiati cerca la seconda vittoria della propria stagione contro i biancorossi che sono rimasti scottati dalla sconfitta nel derby con Cantù. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 di sabato 17 ottobre. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA

Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #cremona LIVE «Il torrone sposa la sbrisolona», incontro e degustazione - laprovinciacr : #cremona LIVE «Il torrone sposa la sbrisolona», incontro e degustazione - laprovinciacr : #cremona Tra parole e suono, Pederneschi e Rozzi «live» - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Cremona 59-80 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Cremona #59-80… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Cremona 74-82 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Cremona #74-82… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Cremona

CuoreGrigiorosso.com

CREMONA (16 ottobre 2020) - In un’epoca dominata dalle immagini dei media, di internet, dei social network, c’è chi coltiva la passione per la parola. Parola che è, in contrasto con il suo bistrattato ...MILANO (16 ottobre 2020) - Per approfondire il futuro dell’emittenza radio-televisiva locale di fronte all'introduzione della tecnologia 5G, il Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia ...