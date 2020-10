Inter, Handanovic: «Non c’entra la sfortuna. Il Milan non ha creato molto» (Di sabato 17 ottobre 2020) Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Inter TV il derby perso contro il Milan Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Inter TV il derby perso contro il Milan. PRESTAZIONE – «Non parlo di sfortuna, abbiamo avuto tante occasioni, forse ci voleva un pizzico di cattiveria in più. La nostra prestazione l’abbiamo fatta, anche molto bene. Purtroppo la partita è andata come non doveva andare, ma ora dobbiamo voltare pagina e pensare a mercoledì. C’è delusione ma non bisogna guardare indietro. Di positivo ciò che abbiamo fatto in queste partite, creare tanto, siamo molto offensivi. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Samir, portiere dell’, ha commentato ai microfoni diTV il derby perso contro ilSamir, portiere dell’, ha commentato ai microfoni diTV il derby perso contro il. PRESTAZIONE – «Non parlo di, abbiamo avuto tante occasioni, forse ci voleva un pizzico di cattiveria in più. La nostra prestazione l’abbiamo fatta, anchebene. Purtroppo la partita è andata come non doveva andare, ma ora dobbiamo voltare pagina e pensare a mercoledì. C’è delusione ma non bisogna guardare indietro. Di positivo ciò che abbiamo fatto in queste partite, creare tanto, siamooffensivi. ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Handanovic Inter, Handanovic: «Non c’entra la sfortuna. Il Milan non ha creato molto» Calcio News 24 Super Ibra, Inter al tappeto 2-1 e Milan primo da solo

Ibrahimovic è il re di Milano: doppietta e il Milan batte l'Inter 2-1

