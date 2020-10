Grande Fratello Vip, Guenda Goria ama un uomo sposato. Maria Teresa Ruta non approva: «È troppo vecchio» (Di sabato 17 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, Guenda Goria ama un uomo sposato. Maria Teresa Ruta non approva: «E’ troppo vecchio». In settimana si è parlato di un amore segreto dal nome Telemaco, soprattutto dopo che a parlarne è stata l’ex moglie che lo reclama a gran voce. L’amore misterioso di Guenda Goria arriva dall’Africa, Alfonso Signorini le chiede di parlarne durante la diretta Grande Fratello Vip: «E’ una persona che ho conosciuto da poco, abbiamo condiviso dei momenti di difficoltà. Io sono uscita d auna relazione molto lunga e ho ancora tante macerie dentro, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 17 ottobre 2020)Vip,ama unnon: «E’». In settimana si è parlato di un amore segreto dal nome Telemaco, soprattutto dopo che a parlarne è stata l’ex moglie che lo reclama a gran voce. L’amore misterioso diarriva dall’Africa, Alfonso Signorini le chiede di parlarne durante la direttaVip: «E’ una persona che ho conosciuto da poco, abbiamo condiviso dei momenti di difficoltà. Io sono uscita d auna relazione molto lunga e ho ancora tante macerie dentro, ...

