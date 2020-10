Fabrizio Corona scopre di essere malato: “Io non muoio, non sono mai morto” (Di sabato 17 ottobre 2020) Non è una settimana facile per Fabrizio Corona, che dopo la nuova condanna ha scoperto di aver contratto una malattia e lo ha voluto rivelare al popolo del web tra le sue ultime Instagram stories. Nelle ultime ore, tra i suoi post sul noto social, l’ex re dei paparazzi si è dichiarato spiazzato a margine dell’ultima sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che lo ha condannato di nuovo a nove mesi in affidamento terapeutico che lui aveva scontato nell’anno 2018. E non solo, perché lasciandosi andare in confidenza con i follower, ha poi rivelato di essere risultato positivo al tampone effettuato sul Coronavirus. Si aggiungono quindi ulteriori nuvole plumbee nel cielo dell’ex consorte di Nina Moric. Fabrizio Corona “inca**ato ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 ottobre 2020) Non è una settimana facile per, che dopo la nuova condanna ha scoperto di aver contratto una malattia e lo ha voluto rivelare al popolo del web tra le sue ultime Instagram stories. Nelle ultime ore, tra i suoi post sul noto social, l’ex re dei paparazzi si è dichiarato spiazzato a margine dell’ultima sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che lo ha condannato di nuovo a nove mesi in affidamento terapeutico che lui aveva scontato nell’anno 2018. E non solo, perché lasciandosi andare in confidenza con i follower, ha poi rivelato dirisultato positivo al tampone effettuato sulvirus. Si aggiungono quindi ulteriori nuvole plumbee nel cielo dell’ex consorte di Nina Moric.“inca**ato ...

