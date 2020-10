E’ morto Nando Corona | militante negli anni difficili | editore | custode della cultura non conforme

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ormai tornava nella sua Teramo poche volte l’anno.sua regione amava sia il mare che il Gran Sasso, scenari consoni alla sua sensibilità pensosa e solitaria. Aveva avuto un ictus molto grave poco prima dell’epidemia di Covid, per cui forse non è stato possibile curarlo, soprattutto in fase di riabilitazione, come si sarebbe dovuto. Gli amici e i parenti pensavano che avrebbe potuto riprendersi. Purtroppo alle prime luci di venerdì, 16 ottobre, Ferha lasciato questa vita a 68. Aveva salvato dal fallimento la casa editrice Vallecchi Da tempo viveva a Firenze, dove nel 1999 aveva acquistato la storica casa editrice Vallecchi, salvandola dal fallimento. Rimasto molto legato a Teramo, grazie all’amicizia con Gigi Ponziani, qualche ...