Whatsapp | arriva la chat diretta con il servizio clienti | i dettagli

In arrivo su Whatsapp anche la chat diretta con il servizio clienti: i dettagli della funzione presente con il nuovo aggiornamento dell'app L'ultima beta di Whatsapp, resa disponibile circa due settimane fa ai tester, è arrivata finalmente a tutti i dispositivi Android nella versione 2.20.202.7. Le novità non pare siano molte, ma dovrebbero essere sostanziali.

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp arriva "Echi d'Anima": con la chat WhatsApp arriva ogni giorno un pensiero filosofico per far partir bene la giornata ravennanotizie.it Messaggi WhatsApp: quando scatta il divieto di avvicinamento?

Persecuzione telematica sui social network: lo stalking in Internet giustifica la misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla vittima? Non c’è italiano che non sappia cos’è il delitto di stalking ...

San Miniato Basso chiude il mercato con il jolly Nolè

Si chiude con il botto la campagna acquisti del San Miniato Basso che annuncia l’arrivo del centrocampista Matteo Nolè. Giocatore classe ’85 di grande esperienza, con un passato glorioso alle spalle i ...

