Volley | dirette streaming SuperLega su Eleven Sports ma anche MyCujoo e Facebook

Leggi su digital-news

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Lega Pallavolo Serie A e, con fattiva collaborazione, propongono a partire da questa domenica nuove idee e soluzioni certe per tutti gli appassionati.le cinque partite di domenica previste su, così come quelle del recente turno infrasettimanale, saranno visibili su: la pagina social della Lega Pallavolo Serie A ospiterà gliancora per questo fine settimana, dopo le problematiche tecniche che hanno impedito ala corretta messa in onda della domenica passata. Per ovviare a quanto accaduto,sta infatti apportando alcune modifiche...