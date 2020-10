Spazio, Di Maio: con adesione ad Artemis, “Italia in posizione privilegiata” (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’adesione al programma Artemis pone l’Italia in posizione privilegiata nella ricerca spaziale: lo ha dichiarato oggi il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando a “Next Generation – The Italian Innovation Society” presso il Talent Garden a Roma. “E’ di pochi giorni fa annuncio dell’adesione dell’Italia ad Artemis, il più vasto programma spaziale degli ultimi decenni che ci porterà sulla Luna e che in futuro potrà aprire la strada a una missione esplorativa anche verso Marte“, ha affermato Di Maio. “Questa collaborazione, che è stata messa in atto tra l’ASI e la NASA, garantisce al nostro Paese un posizionamento privilegiato a livello internazionale ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’al programmapone l’Italia inprivilegiata nella ricerca spaziale: lo ha dichiarato oggi il Ministro degli Esteri Luigi Di, parlando a “Next Generation – The Italian Innovation Society” presso il Talent Garden a Roma. “E’ di pochi giorni fa annuncio dell’dell’Italia ad, il più vasto programma spaziale degli ultimi decenni che ci porterà sulla Luna e che in futuro potrà aprire la strada a una missione esplorativa anche verso Marte“, ha affermato Di. “Questa collaborazione, che è stata messa in atto tra l’ASI e la NASA, garantisce al nostro Paese un posizionamento privilegiato a livello internazionale ...

marianna_eg : @MPoltero Se Di Maio è ministro degli Esteri che spazio potrà esserci per questo brillante ragazzo? - rumba15342942 : RT @Michele_Anzaldi: Il Tg1 insabbia la resa dei conti M5s. Quasi oscurati gli attacchi di Di Battista, spazio esclusivamente alle posizion… - Libero672 : @antonioripa Proprio ieri Speranza dopo mesi ha finalmente spostato l'orizzonte di almeno sei mesi. E adesso lo spa… - marianomascoli1 : RT @GustavoMichele6: Rivolgersi a Di Maio con delle condiderazioni razionali credo sia come pretendere di avere una conversazione a cena su… - AnnaLorenzi3 : RT @GustavoMichele6: Rivolgersi a Di Maio con delle condiderazioni razionali credo sia come pretendere di avere una conversazione a cena su… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Maio Spazio, Di Maio: con adesione ad Artemis, “Italia in posizione privilegiata” Meteo Web Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 4a giornata: fate spazio a Kolarov nel derby di Milano

Giornata di vigilia della 4a di campionato. Ultimi nodi da sciogliere al fanta, tra certezze, scommesse e giocatori che è meglio lasciare fuori. La nuova regola dei cinque cambi ...

Dichiarazione di Andrea Orlando dopo lo stop della riforma sul voto ai 18 enni

La programmazione di Giovedì 15 Ottobre 2020 Palinsesto. 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri; 06:00 Passaggio a sud-est; 06:30 Primepagine; 07:00 Openpolis numeri a ...

Giornata di vigilia della 4a di campionato. Ultimi nodi da sciogliere al fanta, tra certezze, scommesse e giocatori che è meglio lasciare fuori. La nuova regola dei cinque cambi ...La programmazione di Giovedì 15 Ottobre 2020 Palinsesto. 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri; 06:00 Passaggio a sud-est; 06:30 Primepagine; 07:00 Openpolis numeri a ...