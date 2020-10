Rugani | primi 90 minuti col Rennes L’esordio in Ligue 1 finisce in pareggio

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Esordio in1 per Daniele, Il difensore, in prestito in Francia per un anno, ha giocato tutti i 90del match Digione-: 1-1 il risultato finale. È stata proprio la squadra dell’ex Juventus a passare in vantaggio, grazie alla rete di Martin Terrier al 24′, ma nella ripresa i padroni di casa hanno pareggiato con Mama Baldé.ha anche preso un cartellino giallo all’88’. Foto: TwitterL'articolo90col. L’esordio ininproviene da Alfredo Pedullà.

