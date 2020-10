Juve-Napoli | Asl Napoli 2 | “Azzurri volevano partire anche domenica mattina”

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - demagistris : Juve-Napoli:Chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo,ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino,indipendent… - napolipiucom : RT @ocram1926: Palamara corrotto! GUADDRO-GUADDRO-GUADDRO! Le SIM svizzere non esistono! Pecoraro tifoso del Napoli! Come fai a dire che er… - MaxScherzyIT : RT @IlMughini: Giulini su Juve-Napoli: «Disgustoso se ci son state pressioni all’Asl» Qualcuno fortunatamente inizia a capire com'è andata… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Corriere dello Sport

Juventus-Napoli dovrebbe ormai essere qualcosa di definito, 3-0 e ci vediamo alla prossima. I partenopei non si sono presentati e via, dovrebbero pagare come deciso dal giudice sportivo, con la ...E sia chiaro che il caos di Juve-Napoli non è iniziato per colpa del Genoa". Perin ha una sua idea sulla pandemia: "Resto convinto che tutto sia nato in laboratorio e non dalla trasmissione animale.