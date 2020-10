Il Napoli vuol tornare protagonista, Gattuso davanti a un bivio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il centrocampo e l'attacco del Napoli sono di fronte ad un bivio interessante e complicato, rispetto al quale Gattuso dovrà forzatamente optare per una soluzione. In seguito alla campagna acquisti del calciomercato estivo, il Napoli si può considerare una delle principali contendenti per i primi quattro posti a fine stagione, come confermato anche dalle ultime quote Serie A. Gli innesti di Rrahmani, Osimhen, Petagna e dell'ultimo arrivato Bakayoko mostrano le intenzioni di De Laurentiis: consegnare una squadra fatta su misura per le esigenze e le richieste dell'allenatore Gennaro Gattuso, a cui il presidente ha voluto dare fiducia, più che meritata, dopo l'ottima seconda metà di campionato, raggiungendo la qualificazione in Europa League e vincendo un trofeo come la ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il centrocampo e l'attacco delsono di fronte ad uninteressante e complicato, rispetto al qualedovrà forzatamente optare per una soluzione. In seguito alla campagna acquisti del calciomercato estivo, ilsi può considerare una delle principali contendenti per i primi quattro posti a fine stagione, come confermato anche dalle ultime quote Serie A. Gli innesti di Rrahmani, Osimhen, Petagna e dell'ultimo arrivato Bakayoko mostrano le intenzioni di De Laurentiis: consegnare una squadra fatta su misura per le esigenze e le richieste dell'allenatore Gennaro, a cui il presidente ha voluto dare fiducia, più che meritata, dopo l'ottima seconda metà di campionato, raggiungendo la qualificazione in Europa League e vincendo un trofeo come la ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vuol La rivoluzione che ci vuole per Napoli è quella della normalità Il Riformista Parte Eleit.it, il progetto d’impresa che unisce designer, cibo e artigianato.

NAPOLI – Il mondo del cibo incontra quello del design e dell ... l’antica sapienza artigianale della Real fabbrica di Capodimonte, voluta da Carlo di Borbone nel 1743, che si tramanda dal 1961 ...

La mostra di Luca Giordano (1634/ 1705), reduce dal successo parigino, ora si trova finalmente a Napoli, a Capodimonte. Si poteva pensare che questo perfetto esponente del barocco napoletano (se si ...

NAPOLI – Il mondo del cibo incontra quello del design e dell ... l'antica sapienza artigianale della Real fabbrica di Capodimonte, voluta da Carlo di Borbone nel 1743, che si tramanda dal 1961 ...La mostra di Luca Giordano (1634/ 1705), reduce dal successo parigino, ora si trova finalmente a Napoli, a Capodimonte. Si poteva pensare che questo perfetto esponente del barocco napoletano (se si ...