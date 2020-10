I tessuti realizzati con le mele marce

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’industria della moda, attualmente, si basa suin fibre di poliestere non riciclabili. Sembrerà strano, ma in un futuro non troppo lontano sarà possibile acquistare dei capi d’abbigliamentoda scarti di cucina e vegetali, come i pomodori marci, le bucce della frutta, i fondi di caffè o pane ammuffito. Il futuro della moda, infatti, come ha dichiarato Avneet Ghotra, studentessa del 2018 dell’Università di Toronto Mississauga specializzata in scienze ambientali e biochimica che ha fondato una start up proprio per realizzare questo concetto. ALT TEX, è infatti un progetto che Ghotra porta avanti dallo scorso autunno in collaborazione con la sua migliore amica Myra Arshad, che ha studiato economia alla York University. La start-up, grazie alla ...