'Ho subito uno stupro a dodici anni', racconto shock di Adua Del Vesco al Gf Vip (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'All'età di dodici anni io ho subito uno stupro che ha molto condizionato il mio rapporto con gli uomini'. Durante la decima puntata del 'Grande Fratello Vip' è andata in scena 'la linea della vita' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'All'età diio hounoche ha molto condizionato il mio rapporto con gli uomini'. Durante la decima puntata del 'Grande Fratello Vip' è andata in scena 'la linea della vita' ...

W4itforme : @edededdiy Matilde ha fatto la pazza come sempre, ma purtroppo non ce ne siamo liberati, è solo nominabile. Guenda… - ciaoneplebei : RT @lontanissimo_: Nemmeno io sopporto Adua ma se parla di uno stupro che ha subito zitti e portate rispetto. #gfvip - limortaccitu_a : RT @abbicuradiamare: Vi rendete conto che state dando della falsa ad una ragazza che a 12 anni ha subito uno stupro? Siete il motivo per cu… - 616stevesharon : RT @abbicuradiamare: Vi rendete conto che state dando della falsa ad una ragazza che a 12 anni ha subito uno stupro? Siete il motivo per cu… - maredigintonic : RT @Eust0ma: voi che riuscite a camminare in strada e a non sentirvi a disagio anche in qualsiasi altro posto che sia per uno sguardo che d… -