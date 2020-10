Highlights Olimpia Milano-Real Madrid 78-70: Eurolega 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 17 ottobre 2020) L’Olimpia Milano si regala una serata perfetta e sconfigge il Real Madrid per 78-70. Nella quarta giornata dell’Eurolega 2020/2021 i ragazzi di Ettore Messina giocano un secondo tempo da antologia e, trascinati, da un Sergio Rodriguez straordinario trovano il terzo successo in quattro partite. In alto il VIDEO degli Highlights e delle azioni salienti della serata del Forum. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) L’si regala una serata perfetta e sconfigge ilper 78-70. Nella quarta giornata dell’i ragazzi di Ettore Messina giocano un secondo tempo da antologia e, trascinati, da un Sergio Rodriguez straordinario trovano il terzo successo in quattro partite. In alto ildeglie delle azioni salienti della serata del Forum.

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Olimpia, non bastano Rolle e Rodriguez: l'Olympiacos vince 86-75 - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Olimpia, non bastano Rolle e Rodriguez: l'Olympiacos vince 86-75 - RassegnaZampa : #Basket #Euroleague Olimpia, non bastano Rolle e Rodriguez: l'Olympiacos vince 86-75 - Moixus1970 : RT @sportface2016: #LBASerieA Gli highlights completi di Trieste-Olimpia Milano, match valido per la terza giornata di Serie A1 2020 htt… - sportface2016 : #LBASerieA Gli highlights completi di Trieste-Olimpia Milano, match valido per la terza giornata di Serie A1 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Olimpia HIGHLIGHTS - Olimpia Milano-Real Madrid 78-70 VIDEO Eurolega 2020/2021 Sportface.it Olimpia, non bastano Rolle e Rodriguez: l'Olympiacos vince 86-75

L’Olimpia, dopo un buon primo tempo, si ritrova senza energia e, sul +8, spegne la luce. Prima sconfitta stagionale. Rolle e Rodriguez i migliori ...

Highlights Olympiacos-Olimpia Milano 86-75, basket Eurolega 2020/2021 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Olympiacos-Olimpia Milano 86-75, match valido per la terza giornata di Eurolega 2020/2021 di basket. In terra greca arriva la prima sconfitta per lA ...

L’Olimpia, dopo un buon primo tempo, si ritrova senza energia e, sul +8, spegne la luce. Prima sconfitta stagionale. Rolle e Rodriguez i migliori ...Il video con gli highlights di Olympiacos-Olimpia Milano 86-75, match valido per la terza giornata di Eurolega 2020/2021 di basket. In terra greca arriva la prima sconfitta per lA ...