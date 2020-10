Gianni Sperti fa coming out a Uomini e Donne (Di venerdì 16 ottobre 2020) Gianni Sperti fa coming out? Dopo la rivelazione sull’omosessualità di Gabriel Garko, i telespettatori sono tutt’orecchi e basta un dettaglio per scatenare la curiosità sui personaggi televisivi. E’ quanto successo oggi a ‘Uomini e Donne’, quando Sperti ha utilizzato una frase declinata al maschile per parlare delle sue conquiste. Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Anche nell’ultimo appuntamento, non sono mancati momenti esilaranti e discussioni. Gianni Sperti, infatti, si è scagliato contro Aurora. Non è la prima volta che l’opinionista litiga con la dama. Nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020)faout? Dopo la rivelazione sull’omosessualità di Gabriel Garko, i telespettatori sono tutt’orecchi e basta un dettaglio per scatenare la curiosità sui personaggi televisivi. E’ quanto successo oggi a ‘’, quandoha utilizzato una frase declinata al maschile per parlare delle sue conquiste. Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di, condotto da Maria De Filippi. Anche nell’ultimo appuntamento, non sono mancati momenti esilaranti e discussioni., infatti, si è scagliato contro Aurora. Non è la prima volta che l’opinionista litiga con la dama. Nelle ...

infoitcultura : Gianni Sperti fa “coming out” a Uomini e Donne? Non passa inosservato l’uso al maschile di una parola | Video Witty… - infoitcultura : 'Come se fossi uno che se ne passa tanti', la frase scatena i maligni: Gianni Sperti ha fatto coming out? - piobulgaro : Uomini e Donne, Gianni Sperti ha fatto coming out? Social in tilt! Ecco qui finalmente la verità ??????… - zazoomblog : Uomini e donne Gianni Sperti furioso con Simone: “Sei proprio una mea!” - #Uomini #donne #Gianni #Sperti - infoitcultura : Gianni Sperti fa coming out a Uomini e Donne involontariamente: il video diventa virale -