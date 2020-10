Flavio Insinna, la domanda a L’Eredità spiazza tutti | “È una bestemmia?” (Di venerdì 16 ottobre 2020) A L’Eredità di Flavio Insinna una domanda imbarazza una concorrente e fa discutere sul web, dove c’è chi si chiede se sia una bestemmia Sul web ha fatto discutere una domanda fatta ad una concorrente de L’Eredità. Nel corso della puntata del famoso game show, andato in onda giovedì 15 ottobre nel preserale di Rai … L'articolo Flavio Insinna, la domanda a L’Eredità spiazza tutti “È una bestemmia?” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 16 ottobre 2020) A L’Eredità diunaimbarazza una concorrente e fa discutere sul web, dove c’è chi si chiede se sia una bestemmia Sul web ha fatto discutere unafatta ad una concorrente de L’Eredità. Nel corso della puntata del famoso game show, andato in onda giovedì 15 ottobre nel preserale di Rai … L'articolo, laa L’Eredità“È una bestemmia?” Curiosauro.

repubblica : Flavio Insinna in fabbrica con gli operai della Whirlpool Napoli: 'Qui per dare un segno' - danieledv79 : RT @repubblica: Flavio Insinna in fabbrica con gli operai della Whirlpool Napoli: 'Qui per dare un segno' - MarykoMayko : RT @repubblica: Flavio Insinna in fabbrica con gli operai della Whirlpool Napoli: 'Qui per dare un segno' - Giovanni1962RM : RT @repubblica: Flavio Insinna in fabbrica con gli operai della Whirlpool Napoli: 'Qui per dare un segno' - marcoluci1 : RT @repubblica: Flavio Insinna in fabbrica con gli operai della Whirlpool Napoli: 'Qui per dare un segno' -