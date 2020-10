«Final Four Champions può essere grande evento» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della UEFA, Aleksandr Ceferin, ha concesso un’intervista a #Vamos, il format di news dedicate al mondo del calcio di Movistar, in cui ha analizzato la situazione attuale del calcio, soffermandosi poi sui possibili sviluppi del format della Champions League, dell’Europeo e del VAR. “La situazione economica di tutti i club, ma anche delle … L'articolo «Final Four Champions può essere grande evento» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della UEFA, Aleksandr Ceferin, ha concesso un’intervista a #Vamos, il format di news dedicate al mondo del calcio di Movistar, in cui ha analizzato la situazione attuale del calcio, soffermandosi poi sui possibili sviluppi del format dellaLeague, dell’Europeo e del VAR. “La situazione economica di tutti i club, ma anche delle … L'articolo «può» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MondoNapoli : Uefa, Ceferin: 'Europeo? Si farà! Sulle Final Four per la Champions e il Var dico questo' - - LazionewsEu : #UEFA, #Ceferin: “L’Europeo non è a rischio, ipotesi Final Four in CL dal 2024. Var? Aiuta, ma può danneggiare il c… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Uefa, Ceferin: 'Final Four #ChampionsLeague grande evento, ipotesi dal 2024. Europeo non è a rischio, ma...' - sportli26181512 : Uefa, Ceferin: 'Final Four Champions grande evento, ipotesi dal 2024. Europeo non è a rischio, ma...': Nuovo format… - cmdotcom : #Uefa, Ceferin: 'Final Four #ChampionsLeague grande evento, ipotesi dal 2024. Europeo non è a rischio, ma...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Final Four In due giorni ci si gioca lo scudetto: a Roma tutto pronto per le Final Four La Gazzetta dello Sport Serie A2 Femminile con prologo. Classicissima nel girone C, big match nel D

Il prologo. La Serie A2 Femminile comincia di sabato, con un doppio anticipo. Saranno Cus Cagliari-Top Five e Jasnagora-Pero ad aprire il girone A, dando vita – più in generale – a un campionato compo ...

Ceferin annuncia: “Dal 2024 possibile Final Four in Champions League”

“Una settimana di calcio sarebbe un grande evento che potrebbe svolgersi solo nelle grandi città” L’emergenza coronavirus sta rivoluzionando anche il calcio mondiale. Diversi i calciatori che hanno co ...

Il prologo. La Serie A2 Femminile comincia di sabato, con un doppio anticipo. Saranno Cus Cagliari-Top Five e Jasnagora-Pero ad aprire il girone A, dando vita – più in generale – a un campionato compo ...“Una settimana di calcio sarebbe un grande evento che potrebbe svolgersi solo nelle grandi città” L’emergenza coronavirus sta rivoluzionando anche il calcio mondiale. Diversi i calciatori che hanno co ...