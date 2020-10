Fabrizio Corona minaccia il suicidio: “Una vita di ingiustizie” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabrizio Corona ha minacciato di suicidarsi. Da quanto ha dichiarato, l’ex fotografo è stanco di questa vita e vuole farla finita. Colui che è stato il re dei paparazzi deve infatti tornare in carcere per scontare nuovamente i nove mesi che ha trascorso in affidamento terapeutico nel 2018. La decisione è stata presa dal Tribunale … L'articolo Fabrizio Corona minaccia il suicidio: “Una vita di ingiustizie” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020)hato di suicidarsi. Da quanto ha dichiarato, l’ex fotografo è stanco di questae vuole farla finita. Colui che è stato il re dei paparazzi deve infatti tornare in carcere per scontare nuovamente i nove mesi che ha trascorso in affidamento terapeutico nel 2018. La decisione è stata presa dal Tribunale … L'articoloil: “Unadi ingiustizie” proviene da www.meteoweek.com.

