Ecco dove e quanto farà CALDO nei prossimi giorni

Sull'Ottobrata non c'è più alcun dubbio, ora si tratta soltanto di capirne intensità, durata e diffusione. Sono dettagli meteo climatici che dovranno essere rivisti cammin facendo, questo è chiaro, ma un'idea possiamo già farcela in virtù di emissioni modellistiche che si stanno orientando in una certa direzione. La dinamica barica è semplice: affondo depressionario sull'Europa occidentale e conseguente rimonta anticiclonica subtropicale sulle nostre regioni. A seconda dell'asse della saccatura nord atlantica cambierà l'asse d'inclinazione del promontorio africano, conseguentemente varieranno intensità, durata e diffusione.

Ottobrata sì, ma dove farà più caldo? Non è così scontato, ad esempio, che sia proprio l’Italia a dover fare i conti col rialzo termico più consistente. Nella mappa che vi mostriamo, relativa alle ...

Nibali sulla scia di Pantani. A Piancavallo per riaprire il Giro: "Lì grandi distacchi"

Per lo Squalo l'arrivo di domenica potrebbe fare più selezione della cronometro di Valdobbiadene. E ai tifosi senza mascherine: "Indossatele, per la vostra e nostra sicurezza" ...

Per lo Squalo l'arrivo di domenica potrebbe fare più selezione della cronometro di Valdobbiadene. E ai tifosi senza mascherine: "Indossatele, per la vostra e nostra sicurezza"